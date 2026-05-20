Vasilj und Mets verlassen FC St. Pauli

Hamburg (dpa/lno) –

Torwart Nikola Vasilj und Abwehrspieler Karol Mets werden den Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli im Sommer verlassen. Nach fünf gemeinsamen Jahren gehen der Schlussmann und die Hamburger getrennte Wege, teilte der Kiez-Club mit. Mets gab seinen Abschied nach dreieinhalb Jahren im Verein bei Instagram bekannt.

Der Kiez-Club steht nach dem besiegelten Abstieg vor einem großen Umbruch im Kader. Der Bosnier Vasilj absolvierte insgesamt 167 Pflichtspiele für den Club. Vor allem in der Aufstiegssaison hatte der 30-Jährige maßgeblichen Anteil am Klassenverbleib. Mets lief in 91 Partien für den Kiez-Club auf.

Mets: «Werde euch alle vermissen»

«Die Zeit wird zeigen, was als Nächstes kommt, aber eines ist sicher: Ich werde euch alle vermissen», schrieb der 33 Jahre alte Defensivspieler aus Estland bei Instagram. «Was wir gemeinsam erreicht haben, war bemerkenswert und wird nie in Vergessenheit geraten», schrieb der Profi weiter, dessen Vertrag im Sommer abläuft.

Mets und Vasilj erlebten als Leistungsträger den Aufstieg im Jahr 2024 – und den Abstieg am vergangenen Samstag im Saisonfinale gegen den VfL Wolfsburg. Vasilj hatte schon unmittelbar nach dem Spiel gegen die Wolfsburger seinen Abschied angekündigt.