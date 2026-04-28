US-Zölle und schwache Konjunktur belasten Bremer Seehäfen

Bremen (dpa/lni) –

Der Bremer Seehäfen- und Logistikdienstleister BLG rechnet 2026 nach einem schwachen Vorjahr mit weiterem Gewinnrückgang. Während der Umsatz nach dem Rückgang 2025 nicht weiter sinken soll, werde der Vorsteuergewinn wohl erneut zurückgehen, kündigte das Unternehmen bei der Bilanzvorlage in Bremen an. Trotz weiter herausfordernder Rahmenbedingungen blicke der Vorstand aber vorsichtig optimistisch auf 2026, hieß es.

Im vergangenen Jahr war der Umsatz gegenüber 2024 um 4,5 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gesunken. Der Vorsteuergewinn lag mit 77,4 Millionen Euro ebenfalls unter dem Vorjahreswert. «2025 war ein Jahr mit Rücken-, Gegen- und Seitenwind», sagte Finanzvorständin Christine Hein laut Mitteilung. «Die unberechenbare Zollpolitik der US-Regierung, anhaltende Kriege und eine schleppende Konjunktur. Als Logistiker spüren wir jede Erschütterung sofort», sagte Vorstandsvorsitzender Matthias Magnor.

Autologistik mit mehr Gewinn

Gegen den Trend zulegen konnte BLG bei der Autologistik: Zwar lag der Umsatz in dem Bereich mit 678 Millionen Euro leicht unter dem Wert des Vorjahrs – machte damit aber mehr Gewinn. Die Fahrzeugvolumina lagen unter Plan. Als Grund verwies das Unternehmen auf die schwache Konjunktur, den Strukturwandel in der Automobilindustrie und die neuen US-Zölle, die Exporte dorthin verteuerten.

BLG ist mit zuletzt rund 4,2 Millionen transportierten Fahrzeugen pro Jahr nach eigenen Angaben einer der führenden Automobillogistiker in Europa. Die Gruppe verschifft Autos vor allem über ihr riesiges Terminal in Bremerhaven. 2025 wurden dort 1,25 Millionen Fahrzeuge verschifft. 2024 waren es noch 1,3 Millionen gewesen.