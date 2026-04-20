Trotz Bremen-Niederlage: Huwer glaubt an HSV-Mentalität

Hamburg (dpa/lno) –

Vorstand Eric Huwer ist fest davon überzeugt, dass die 1:3-Niederlage des Hamburger SV im Nordderby der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen keine großen Auswirkungen auf den Kampf um den Klassenverbleib haben wird. «Es gibt immer Rückschläge, aber entscheidend ist, wie groß unsere mentale Power ist, damit umzugehen und wieder aufzustehen. Diesbezüglich habe ich totales Vertrauen in die Gruppe», wurde Huwer auf der Homepage des HSV zitiert.

Das verlorene Spiel in Bremen sei «ein Rückschlag, den wir in dieser Saison schon häufiger erlebt haben», sagte der 42-Jährige. Er erinnerte an das 0:5 am dritten Spieltag bei Bayern München oder die 2:4-Niederlage im Elfmeterschießen im Pokal-Achtelfinale gegen Holstein Kiel.

Mit 31 Zählern und Platz 14 sieht Huwer den HSV auf einem guten Weg: «Wir stehen zu diesem Zeitpunkt fünf Punkte vor dem Relegationsplatz – das hätte ich vor der Saison unterschrieben, auch wenn es sich nach der Derby-Niederlage natürlich nicht gut anfühlt.»