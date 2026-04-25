Grünen-Chef: Wie der Marathon-Wahlkampf gelingen kann

Emden (dpa/lni) –

Grünen-Chef Felix Banaszak hat seine Partei in Niedersachsen auf den Wahlkampf für die Kommunalwahl eingeschworen. Ein Wahlkampf sei wie ein Halbmarathon, sagte Banaszak zu Beginn des zweitägigen Parteitags in Emden. Ein solches Rennen sei nur zu gewinnen, wenn überall am Wegesrand Menschen anfeuern, jubeln, Bananen und Wasser verteilen. «Das ist unser Job, diesen Marathon zu unterstützen. Nicht einfach zu sagen: Lauft mal los und guckt, wer zum Ziel kommt.»

Die nächsten Wochen und Monate vor der Wahl am 13. September werden anstrengend. «Ohne die Bananen wird’s ziemlich schwer», räumte Banaszak ein. «Lasst uns also gemeinsam dafür sorgen, dass euch dieser Marathon hier gelingt.»

Parteichef sieht Aufwind

Die Ergebnisse der Wahlen in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen gäben Mut. «Der Abgesang auf die Grünen ist vorbei», betonte der Parteichef. Die Grünen werde in die Landtage von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern einziehen. «Es wird uns auch gelingen, dass Niedersachsen noch grüner wird.»

Zwei Tage lang beraten mehr als 200 Delegierte in Emden, wie sich die Partei am besten für die Kommunalwahl im September aufstellt. Themen sind unter anderem Energiewende, Wohnen und Mobilität.

Die Grünen haben in Niedersachsen rund 18.000 Mitglieder und sind Teil der SPD-geführten Regierung mit Ministerpräsident Olaf Lies.