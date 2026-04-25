2:1 gegen Verl: VfL Osnabrück vor Aufstieg

Osnabrück (dpa) –

Der Zweitliga-Aufstieg des VfL Osnabrück könnte schon an diesem Sonntag perfekt werden. Durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit gewann der Tabellenführer der 3. Fußball-Liga mit 2:1 (0:1) gegen den SC Verl.

Ob der VfL schon morgen feiern oder den Aufstieg im nächsten Spiel beim SV Wehen Wiesbaden am 3. Mai aus eigener Kraft schaffen kann, entscheidet sich beim Auswärtsauftritt des FC Energie Cottbus bei Viktoria Köln (13.30 Uhr/MagentaSport). Sollte der Tabellendritte verlieren, stünde die Zweitliga-Rückkehr des VfL schon vorzeitig fest.

Siegtor in der Nachspielzeit

Das viel umjubelte Siegtor vor 14.842 Zuschauern schoss der eingewechselte Bernd Riesselmann (90.+5) bei einem Konter. Die Verler waren durch einen dicken Patzer der Osnabrücker in der 27. Minute in Führung gegangen. Fridolin Wagner spielte einen missglückten Rückpass direkt in den Lauf des Verler Torschützen Berkan Taz. Nach der Pause dauerte es nur 33 Sekunden bis zum Ausgleich durch Bjarke Jacobsen (46.).

Der Tabellensechste Verl war für die Osnabrücker der befürchtet unangenehme Gegner. In der ersten Halbzeit ließen die Gäste kaum Torchancen des VfL zu. Und nach dem 1:1 drückte nicht etwa der Tabellenführer auf den Siegtreffer. Sondern Verl übernahm zunächst die Initiative.

Die besten Chancen der zweiten Halbzeit vergaben die SCV-Spieler Marco Wörner (52.) und Martin Ens (87.). Osnabrück wurde in der Zwischenzeit besser, ging aber lange Zeit kein großes Risiko mehr ein. Das 2:1 fiel, weil die Verler in dieser Szene viel zu weit aufgerückt waren.