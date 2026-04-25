Polizei Hannover stellt Waffen und Drogen sicher

Hannover (dpa/lni) –

Bei Kontrollen in der Innenstadt von Hannover hat die Polizei mehrere Waffen und auch Drogen beschlagnahmt. Es seien unter anderem Tierabwehrsprays, Pfeffersprays, Teleskopschlagstöcke, Baseballschläger und Messer gefunden worden, teilte die Polizei mit. In großen Teilen der Innenstadt gilt eine Waffenverbotszone.

Außerdem stellten die Beamten in der Nacht bei mehreren Kontrollen größere Mengen Marihuana und in zwei Fällen Kokain sicher. Bei der Untersuchung einer Bar entdeckten die Polizisten rund zwölf Kilogramm unverzollten Shishatabak. Die Einsatzkräfte leiteten während der Einsätze mehrere Verfahren ein und sprachen mehrere Platzverweise aus. Zwei Männer wurde in Gewahrsam genommen, weil sie sich trotz eines Platzverweises nicht entfernten.