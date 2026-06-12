Kollision bei Fahrstreifenwechsel: Frau schwer verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Eine 55-jährige Frau ist nach einem Verkehrsunfall mit einem Lkw in Kiel schwer verletzt worden. Während eines Fahrstreifenwechsels auf der B76 stießen am Freitagmorgen der Wagen der Frau und der Lkw eines 35-jährigen Fahrers zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die 55-Jährige sei mit schweren Verletzungen zunächst von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und schließlich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die B76 blieb in Richtung Norden rund eine Stunde lang gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.