SG Flensburg-Handewitt siegt deutlich gegen Melsungen

Flensburg (dpa/lno) –

Die SG Flensburg-Handewitt hat den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga verteidigt. Die Norddeutschen setzten sich 40:30 (19:15) gegen MT Melsungen durch. Bester Werfer vor 6.300 Zuschauern in der ausverkauften Flensburger Arena war Emil Jakobsen mit elf Treffern. Für die Nordhessen war Reynir Stefansson siebenmal erfolgreich.

In der ersten Halbzeit stand Melsungens Dainis Kristopans im Mittelpunkt. Erst wurde in der 15. Minute nach einer Aktion gegen den Letten der Videobeweis bemüht. Die Schiedsrichter erkannten kein Foul. Zehn Minuten später sah der 2,15-Meter-Mann nach einem unglücklichen Kontakt mit dem Flensburger Simon Pytlick und einem erneuten Videobeweis die Rote Karte. Kurz darauf gingen die Gastgeber beim 17:13 durch Lasse Möller (26.) erstmals mit vier Treffern in Führung.

Aksel Horgen verlängert bis 2028 in Flensburg

Nach dem Seitenwechsel baute Flensburg die Führung immer weiter aus. Domen Novak sorgten mit dem 28:19 (43.) für einen Neun-Tore-Vorsprung. Mit dem siebten Feldspieler hielten die Gäste den Rückstand nun einigermaßen konstant. Am Sieg der Norddeutschen gab es aber zu keinem Zeitpunkt der Partie ernsthafte Zweifel.

Schon vor der Partie hatte die SG bekanntgegeben, dass Rechtsaußen Aksel Horgen seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat. Der 29 Jahre alte Norweger bleibt bis 2028 in Flensburg.