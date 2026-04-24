Cardoso gewinnt erstes Spiel mit HSV-Fußballerinnen

Hamburg (dpa) –

Der frühere Bundesliga-Star Rodolfo Cardoso hat sein erstes Bundesliga-Spiel als Trainer der HSV-Frauen gewonnen. Die Hamburgerinnen siegten im Abstiegskampf-Duell beim 1. FC Nürnberg mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor erzielte Annaleen Böhler in der 56. Minute. Aufgrund weiterer Chancen war der Sieg des Tabellenzwölften völlig verdient.

Der 57 Jahre alte Argentinier Cardoso war während der jüngsten Länderspielphase zum Nachfolger der Brasilianerin Liése Brancão ernannt worden. Von 1996 bis 2004 bestritt er insgesamt 137 Pflichtspiele für die HSV-Profis und spielte mit den Hamburgern auch in der Champions League. Nach dem Karriereende übernahm er verschiedene Funktionen im Nachwuchsbereich des Clubs.