Sattelzug gestohlen – Mann in U-Haft

Diepholz/Gotha (dpa) –

Ein im niedersächsischen Diepholz gestohlener Sattelzug ist in einem Industriegebiet im thüringischen Gotha entdeckt worden. Ein 36-Jähriger wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Das Amtsgericht Gotha erließ unterdessen Untersuchungshaftbefehl gegen den Verdächtigen.

Der Sattelzug mit deutschem Kennzeichen samt Auflieger mit niederländischem Kennzeichen war in der Nacht zum 20. April vom Straßenrand gestohlen worden. In der gleichen Woche wurde das Gespann dann im fast 300 Kilometer entfernten Gotha sichergestellt.