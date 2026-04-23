Sportvereine finden wieder mehr Mitglieder

Hannover (dpa/lni) –

Rund jeder dritte Niedersachse ist in einem Sportverein aktiv. Nachdem die Mitgliederzahlen von 2012 bis 2022 laut Landessportbund deutlich gesunken waren, haben sie das damalige Niveau inzwischen fast wieder erreicht. Rund 2,7 Millionen Menschen waren demnach im vergangenen Jahr Mitglied in einem Sportverein. Das sind knapp 15.000 mehr als im Vorjahr und fast 200.000 mehr als im Jahr 2022.

«Das ist ein starkes Signal für unsere Gemeinschaft und Gesellschaft», sagte Sportministerin Daniela Behrens (SPD). «Unsere Vereine sind Orte, an denen Menschen zusammenkommen – unabhängig von Alter, Herkunft oder sozialem Hintergrund.» Der Vorstandschef des Landessportbundes, Reinhard Rawe, bezeichnete den Sport als wichtigen Teil des demokratischen Miteinanders.

25 Millionen Euro für Sportstätten

Nach Angaben des Ministeriums unterstützt das Land den Bau von Vereinssportstätten in diesem Jahr mit 10 Millionen Euro und den Bau kommunaler Sportstätten mit 15 Millionen Euro. Das seien Rekordinvestitionen.

Mit dem Geld sollen Hallen, Plätze und Lehrschwimmbecken saniert werden, um eine zeitgemäße und barrierearme Infrastruktur zu schaffen. «Das ist eine Investition in Gesundheit, in Ehrenamt und in die Lebensqualität der Menschen in unserem Land», sagte Behrens.