Einbrecher wird mit über 300 Souvenirs festgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

An seinen nächtlichen Besuch im Hamburger Hauptbahnhof dürfte sich ein Einbrecher nicht gern erinnern. Mit mehr als 300 Souvenirs im Wert von fast 1.300 Euro ertappte ihn die Bundespolizei am frühen Morgen auf frischer Tat in der Wandelhalle. Ein Sicherheitsmann habe den Einbrecher durch die Glasfront eines Souvenirgeschäfts entdeckt und umgehend die Beamten alarmiert, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.

Die Polizisten nahmen den 39-Jährigen an der Eingangstür des Ladens fest. In seinen Tragetaschen hatte er den Angaben zufolge 314 Feuerzeuge, 7 Regenschirme, 7 Rucksäcke und mehrere Sonnenbrillen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,51 Promille. Der 39-Jährige war der Polizei schon wegen Eigentumsdelikten bekannt. Erst im vergangenen Februar sei er aus dem Gefängnis entlassen worden, hieß es.