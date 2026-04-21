Reizgas an Schule versprüht – 38 Verletzte

Brake (dpa/lni) –

Unbekannte haben in einer Gesamtschule im Landkreis Wesermarsch Reizgas versprüht – und damit 38 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt. Die Betroffenen hätten nach der Tat am Montag in Brake über Reizungen der Atemwege und Augen geklagt, teilte die Polizei mit. Sie wurden am Ort medizinisch versorgt. Die Schule wurde vorsorglich evakuiert und von der Feuerwehr belüftet. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften an der Schule, der Rettungsdienst entsandte sieben Rettungswagen sowie Notarztfahrzeuge.