In den Gegenverkehr geraten – 39-Jähriger schwer verletzt

Ein Transporter gerät in Delmenhorst in den Gegenverkehr und rammt einen Trecker – ein 39-Jähriger wird schwer verletzt. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Delmenhorst (dpa/lni) –

Bei einem Unfall in Delmenhorst nahe Bremen sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Montagnachmittag sei ein 39-Jähriger mit seinem Transporter aus zunächst ungeklärter Ursache in einer leichten Kurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Gespann aus Trecker und Anhänger mit einem 28-Jährigen am Steuer.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 39-Jährige im Transporter eingeklemmt, er wurde schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug, er kam ins Krankenhaus. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.