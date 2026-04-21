Transport Richtung Wal: Spülgerät – und Hering

Kirchdorf (dpa) –

Im Zuge der privaten Hilfsaktion für den vor Poel gestrandeten Buckelwal soll dem rund zwölf Meter langen Meeressäuger auch Nahrung angeboten werden. Dabei handle es sich um Hering und Shrimps, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) nach einer Lagebesprechung im Hafen von Kirchdorf. Die Arbeiten der privaten Initiative würden fortgesetzt. Auf Live-Bildern war bereits Aktion am Wal zu sehen.

Der Wal sei natürlich in einem kritischen Zustand, sei aber dennoch vital und habe eine Chance, so Backhaus. Angesichts der fallenden Wasserstände in der Kirchsee-Bucht solle auch größeres Saug- und Spülgerät eingesetzt werden. Dabei gehe es darum, den Wal zu entlasten. Täglich gebe es drei Lagebesprechungen um 9.00, 15.00 und um 19.00 Uhr.