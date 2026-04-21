Sonnige Tage und milde Temperaturen im Norden erwartet

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa/lno) –

Die Menschen im Norden können sich auf sonnige und milde Tage freuen. Am Dienstag bleibt es in allen Regionen heiter und trocken. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad. Lediglich an der Ostseeküste wird es etwas kälter. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es überwiegend klar, die Tiefsttemperaturen liegen zwischen fünf und minus drei Grad. Gebietsweise wird Frost erwartet.

Hochnebel in Mecklenburg-Vorpommern

Auch der Mittwoch zeigt sich sonnig und mild mit Höchsttemperaturen von 17 Grad im Binnenland und elf bis 15 Grad an der Küste. Am Nachmittag können jedoch über der Nordsee Wolken aufziehen. In der Nacht zum Donnerstag verdichten sich die Wolken, in Mecklenburg-Vorpommern wird Hochnebel erwartet. Es bleibt in allen Gebieten trocken. Örtlich kann sich erneut Frost bilden. Die Minimalwerte liegen zwischen fünf und sieben Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern kühlt es noch etwas weiter ab.

Der Donnerstag zeigt sich nach anfänglicher Bewölkung und gebietsweisem Hochnebel freundlich. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad, an der Küste werden Werte zwischen zwölf und 14 Grad erreicht. Dort kann zudem ein frischer Wind aufziehen.