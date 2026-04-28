Olympia-Idee und Beatles-Flair zum 837. Hafengeburtstag

Hamburg (dpa/lno) –

Mit viel Musik, einer rekordverdächtig großen schwimmenden Bühne und – wenn das Wetter mitspielt – einer Drohenshow feiert Hamburg den 837. Hafengeburtstag. Neben den alljährlichen Highlights wie Schlepperballett und Großfeuerwerk wird es in diesem Jahr – kurz vor dem Referendum zur Olympia-Bewerbung der Stadt – auch eine «Erlebniswelt HafenSport» geben, wie Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard bei der gemeinsamen Vorstellung des Programms mit Hafenkapitän Simon Rosenkranz sagte.

Hafengeburtstag soll für Olympia werben

Der Hafengeburtstag vom 8. bis 10. Mai biete mit Tret-, Drachenboot- und SUP-Wettbewerben auf dem Wasser sowie einem Hyrox-Fitnesswettkampf und einem Kinderlauf über eine Seemeile viel Sport und die Möglichkeit, «sich mit der Olympischen Idee vertraut zu machen», sagte die Senatorin.

Länderpartner ist diesmal die Liverpool City Region. Wie Hamburg stehe die Heimatstadt der Beatles für kulturelle Vielfalt, maritime Geschichte und zukunftsweisende Innovation, sagte Leonhard.

Schwimmende Bühne soll ins Guinness-Buch

Im Zentrum des Musikprogramms «Elbe in Concert» steht die schwimmende Bühne vor den Landungsbrücken, die in diesem Jahr vermessen werden soll. «Unser Ziel ist es natürlich, einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für die größte schwimmende Bühne zu erhalten», sagte Leonhard. Im Line-up stehen unter anderem Bands und Künstler wie Santiano, Fünf Sterne Deluxe, Deine Freunde, Elif und Michael Schulte.

In diesem Jahr wird die Festmeile an der Elbe durch weitere Bereiche in östlicher und westlicher Richtung erweitert, wo ein buntes Programm geboten werden soll. «Ob Open Ship, Mitmachaktionen oder das große Kinderfest – der Hafengeburtstag bietet ein vielseitiges Programm für Familien, für alle Hamburgerinnen und Hamburger und Gäste von außerhalb», sagte Leonhard.

Einziger Gast-Großsegler ist nach Angaben von Hafenkapitän Rosenkranz in diesem Jahr das unter norwegischer Flagge fahrende Schulschiff «Staatsrat Lehmkuhl».