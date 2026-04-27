Zwei Tote und zwei Verletzte bei Autounfall

Damme (dpa/lni) –

Zwei junge Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Damme im Landkreis Vechta ums Leben gekommen – zwei weitere sind verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam am Sonntagabend ein Auto aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer Straße zwischen zwei Stadtteilen von Damme von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 22 Jahre alte Fahrer wurde in dem Unfallwagen eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Mitfahrer im Alter von 19 und 20 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Ein weiterer 20 Jahre alter Beifahrer wurde laut Polizei schwer verletzt.