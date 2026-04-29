Moorbrand bei Henstedt-Ulzburg – Ursache unbekannt

Henstedt-Ulzburg (dpa/lno) –

Im Kreis Segeberg ist es in der Nacht zu einem Moorbrand gekommen. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in der Nähe der Gemeinde Henstedt-Ulzburg aus. Am frühen Morgen konnte es gelöscht werden. Derzeit sollen die Schläuche der Feuerwehr noch nicht wieder verlegt worden sein, falls es zu Glutnestern komme.

Wie und wann das Feuer ausgebrochen war, ist laut einer Sprecherin der Polizei noch nicht bekannt. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.