Sonnenwetter und Feiertag – Urlaubsstimmung in Niedersachsen

Leer/Goslar (dpa/lni) –

Sonniges Wetter und ein Feiertag locken am kommenden Wochenende viele Touristen in die Urlaubsregionen in Niedersachsen. «Wir sind so gut wie voll über den 1. Mai, es gibt nur noch Restplätze», sagte der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH Ulrich von dem Bruch. Die Nachfrage sei hoch. Auch an der Küste, den Inseln und dem Harz werden viele Besucher und Besucherinnen erwartet.

Schon der Donnerstag wird sehr sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auf den Inseln werden bis zu 15 Grad erwartet. Im Binnenland liegen die Höchstwerte zwischen 18 und 21 Grad. Auch der 1. Mai bleibt weitestgehend wolkenlos bei Höchstwerten zwischen 23 und 25 Grad auf dem Festland und bis zu 17 Grad auf den Inseln.

Viele Besucher bei der Walpurgisnacht im Harz erwartet

Im Harz wird in der Nacht auf den 1. Mai die traditionelle Walpurgisnacht gefeiert. Mit vielen Veranstaltungen, bei denen sich Menschen als Hexen und Teufel verkleiden, soll symbolisch der Winter ausgetrieben werden. Noch gebe es freie Unterkünfte, sagte Christin Wohlgemuth vom Harzer Tourismusverband. Kurzentschlossene sollten sich vorab am besten über die gängigen Online-Portale oder direkt bei den Betreibern über verfügbare Zimmer und Campingplätze informieren.

In Ostfriesland ist die Saison bereits voll im Gange. Durch die Aussicht auf das gute Wetter werden am kommenden Wochenende viele Tagestouristen und Übernachtungsgäste erwartet. «Die Unterkünfte sind daher rund um den 1. Mai entsprechend gut ausgelastet, sowohl im Hotelbereich als auch Ferienwohnungen und auch die Campingplätze», sagte Wiebke Leverenz, Sprecherin der Ostfriesland Tourismus GmbH in Leer.

Spontanurlauber sollten sich bei der Suche nach den letzten verbleibenden Unterkünften bei der Wahl des Ortes flexibel zeigen. «So lassen sich auch bei hoher Nachfrage noch passende Angebote finden», so Leverenz.

Auch die Reederei Norden-Frisia rechnet in den kommenden Tagen mit mehr Gästen. So würden am Donnerstag fünf zusätzliche Abfahrten von Norddeich nach Norderney eingeplant, teilte eine Reederei-Sprecherin mit. Am Freitag seien vier zusätzliche Abfahrten zur Insel eingeplant.