Kruse glaubt im Abstiegskampf an St. Pauli statt Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) –

Im Duell seiner beiden Ex-Clubs FC St. Pauli und VfL Wolfsburg um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga rechnet Max Kruse mit einem Abstieg des VW-Clubs. «Ich glaube, dass es für Wolfsburg schwer ist, diese Saison noch viele Punkte zu holen. Deswegen sehe ich den VfL am Ende auf Platz 17 – und St. Pauli auf dem Relegationsplatz», sagte der frühere Bundesliga-Profi der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung».

Drei Spieltage vor dem Saisonende hat der FC St. Pauli als Tabellen-16. einen Punkt mehr auf dem Konto als der VfL Wolfsburg. Die Hamburger spielen noch daheim gegen Mainz und in Leipzig. Wolfsburg muss in Freiburg und zu Hause gegen Bayern München antreten. Am letzten Spieltag kommt es dann zum direkten Duell der beiden Nordclubs am Hamburger Millerntor.

Qualität allein reicht nicht

«So wie es im Moment läuft, wird es auf jeden Fall zu einem Showdown am letzten Spieltag kommen», sagte 38 Jahre alte Kruse. Zwar habe Wolfsburg mehr Qualität im Kader als die Kiezkicker, «aber das hat die ganze Saison über nicht geholfen».

Kruse spielte von 2009 bis 2012 beim FC St. Pauli. In Wolfsburg stand er in der Saison 2015/16 und noch einmal für zehn Monate im Jahr 2022 unter Vertrag.