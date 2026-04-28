80-Jähriger als Geisterfahrer auf A7 unterwegs

Holle (dpa/lni) –

Die Polizei hat einen älteren Mann gestoppt, der mit seinem Wagen als Geisterfahrer auf der A7 im Landkreis Hildesheim unterwegs gewesen ist. Eine Streifenwagenbesetzung habe das Auto des 80 Jahre alten Falschfahrers in der Nacht zwischen dem Autobahndreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Derneburg bemerkt und gestoppt, teilte die Polizei mit. Zu dem Zeitpunkt seien gerade unter anderem mehrere Schwerlasttransporte auf der Strecke unterwegs gewesen.

Bei der anschließenden Kontrolle wirkte der Mann laut Polizei «zeitlich und örtlich desorientiert». Außerdem hatte er keinen Führerschein mehr. Er kam wegen seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus.