Großeinsatz der Polizei in Hannover – Mann festgenommen

Hannover (dpa/lni) –

Nach dem Hinweis auf eine bewaffnete Person in Hannover ist ein Mann festgenommen worden. Dieser befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand, sagte eine Polizeisprecherin einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur. Ob und wie er andere Menschen bedroht haben soll, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Zuvor hatte die Polizei über einen Großeinsatz in der Innenstadt nahe des Niedersächsischen Studieninstituts informiert. Es habe einen Hinweis auf eine bewaffnete Person gegeben. Nach Angaben der Polizei wurde die Bildungseinrichtung vorsorglich evakuiert.

Der festgenommene Mann sei in einem anderen Stadtteil angetroffen worden. Ob die verdächtige Person ein Messer bei sich hatte, wie Medien berichten, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es zunächst. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzten.