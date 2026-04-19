Hannover Messe: Merz will Zeichen der Zuversicht

Bei Gesprächen in Hannover wollen Merz (l) und Lula die strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Brasilien weiter ausbauen. Michael Matthey/dpa

Hannover (dpa) –

Kurz vor dem Start der Hannover Messe setzt Bundeskanzler Friedrich Merz auf Zuversicht für die deutsche Industrie. Deutschland solle ein «erfolgreiches, wettbewerbsfähiges Industrieland» bleiben – gerade in Zeiten großer Veränderungen, wie sie die deutsche Wirtschaft seit Jahrzehnten nicht erlebt habe, sagte der CDU-Politiker. «Deshalb müssen wir von dieser Messe aus ein Zeichen der Zuversicht geben.»

Die Bundesregierung habe bereits wichtige Reformen verabschiedet, sagte Merz. «Wir wissen, dass wir mehr tun müssen.» Das Kabinett stehe kurz vor einer grundlegenden Reform des Gesundheitssystems. Im Sommer solle eine Rentenreform folgen, Anfang kommenden Jahres eine Reform der Einkommensteuer.

Zugleich hob Merz die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit hervor. Das Mercosur-Abkommen, das im Mai in Kraft treten soll, markiere eine neue Phase der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und südamerikanischen Staaten. Brasilien ist in diesem Jahr Partnerland der Hannover Messe. Vor der Eröffnung trafen sich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva zu Gesprächen. Die beiden Länder wollen ihre strategische Partnerschaft weiter ausbauen.