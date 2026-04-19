Millionengewinn der Fernsehlotterie geht nach Oldenburg

Oldenburg (dpa/lni) –

Ein Glückspilz aus dem Landkreis Oldenburg hat mit einem Los der Deutschen Fernsehlotterie den Hauptpreis gewonnen. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhalte 1,5 Millionen Euro, teilte die Deutsche Fernsehlotterie mit. Es sei die höchstmögliche Gewinnsumme der gemeinnützigen Lotterie. Die Inhaberin oder der Inhaber des Loses besitze dieses bereits seit 20 Jahren, hieß es weiter. Wer der oder die Glückliche ist, ist nicht bekannt.

Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Fernsehlotterie nach eigenen Angaben mehr als 70 Millionen Euro an mehr als 400 soziale Projekte ausgeschüttet. Davon flossen nach Niedersachsen 3,8 Millionen Euro in 23 Projekte.