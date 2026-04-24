Hamburg-Marathon: Jubiläum im Zeichen der Olympia-Bewerbung

Hamburg (dpa/lno) –

Humor kann man Frank Thaleiser nicht absprechen. Mit Blick auf die Vorbereitungen zum 40. Haspa Marathon Hamburg am Sonntag scherzte der Cheforganisator wenige Tage vor dem Jubiläum: «Es ist wie immer: 50 Wochen herrscht Langeweile – und dann geht in den letzten zwei Wochen alles schief.» Anschließend präsentierte er als Beispiel ein Bild auf seinem Smartphone von einem Fahrdienst-Auto auf einem Abschleppwagen wegen eines Plattfußes.

Es sind die kleinen Baustellen, die Thaleiser jedoch weniger Kopfzerbrechen bereiten und auch kaum Einfluss auf das gesamte Event haben, dessen Höhepunkt der Lauf über die 42,195 Kilometer ist. Zu den größeren dürfte in den vergangenen Wochen die teilweise aufgerissene Elbchaussee gehört haben.

Baustelle Elbchaussee

Wenn aber die Elite mit dem deutschen Mitfavoriten Samuel Fitwi ab 8.30 Uhr auf die Strecke geschickt wird und anschließend das große Feld der 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer plus der Staffel-Starter folgt, ist der Weg frei.

In den vergangenen Wochen war die Elbchaussee aufgrund von Sanierungsarbeiten auf rund einem Kilometer Länge für den Autoverkehr gesperrt und musste daher temporär wieder hergerichtet werden. Laut Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote sind diese Arbeiten abgeschlossen: «Man kann dort auf frischem Asphalt laufen, das ist zugemacht worden.»

Natürlich sei es ärgerlich für den Veranstalter, der sich nur nach der Baustellenplanung richten könne, ergänzte der SPD-Politiker. Wer allerdings die Kosten für die Rückbau-Maßnahme trägt, konnte Grote nicht beantworten. «Diese Frage ist bei mir noch gar nicht aufgeschlagen.»

Olympia-Bewerbung im Blickpunkt

Die Veranstaltung, mit der traditionell das Sportjahr in der Hansestadt startet, genießt in diesem Jahr aber auch aufgrund es Referendums über Hamburgs Olympia-Bewerbung besondere Aufmerksamkeit. «Ich glaube, dass der Marathon noch einmal zeigt, was Hamburg stark macht, was besonders ist. Das Verschmelzen von Sport- und Stadterlebnis», betonte Grote.

Neu ist in diesem Jahr der Startpunkt und die Zeit für den Halbmarathon, für den 8.000 Meldungen vorliegen. Bereits am Samstag findet «Das Zehntel» rund um die Messe statt, für das 12.000 Kinder angekündigt sind. Das ergibt zwar das Rekordmeldergebnis von 46.000 Teilnehmenden, doch Thaleiser räumte trotz aller Freude darüber ein: «Wir kommen so langsam an unsere Kapazitätsgrenzen.»