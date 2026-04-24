Frauenleiche im Schrank versteckt – Ex-Partner verurteilt

Hamburg (dpa/lno) –

Knapp eineinhalb Jahre nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Hamburger Wohnung hat das Landgericht einen 37-Jährigen wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Er erschlug seine Ex-Partnerin nach Überzeugung der Richter im Streit mit einer Weinflasche und versteckte ihre Leiche in einem Wandschrank.

Die Staatsanwaltschaft hatte auf eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und sechs Monaten plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der 37-Jährige habe die Tat zunächst bestritten, habe nach anwaltlicher Beratung jedoch ein vollumfängliches Geständnis abgegeben, sagte die Vorsitzende Richterin Birgit Woitas am Mittag.

Laut Anklage verübte der Deutsche die Tat am 14. November 2024 in der Wohnung der 34-Jährigen im Stadtteil Altona-Nord. Zwei Wochen später nahmen Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus einen üblen Geruch wahr und verständigten die Polizei. Die Beamten fanden die Leiche der Frau in der Erdgeschosswohnung. Knapp zehn Monate nach der Tat, am 10. September 2025, verhaftete die Polizei den ehemaligen Lebensgefährten der Frau.