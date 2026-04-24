Drei Verletzte bei doppeltem Auffahrunfall auf B27

Bei einem Unfall auf der B27 gab es drei Verletzte. Lars Penning/dpa

Sedelsberg (dpa/lni) –

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt worden. Laut Polizei war die 37-Jährige am Donnerstagabend mit ihrem Auto auf der rechten Spur eines zweispurigen Abschnitts der Strecke in Richtung Leer unterwegs, als ein 29 Jahre alter Fahrer ihr auffuhr. Dadurch geriet sein Wagen auf die linke Spur, wo er von einem weiteren Fahrzeug gerammt wurde.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße blieb nach den beiden Unfällen bei Sedelsberg mehrere Stunden lang in beiden Richtungen gesperrt.