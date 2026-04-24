Rund 75 Kilometer Kabel von Baustelle entwendet

Nach dem Diebstahl von Gleichstrom-Kabeln von einer Baustelle sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Lehre (dpa/lni) –

Unbekannte haben Gleichstrom-Kabel mit einer Gesamtlänge von etwa 75 Kilometern von einer Baustelle im Landkreis Helmstedt gestohlen. Die Täter seien zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in den Solarpark an der Kreisstraße 36 bei Lehre eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Demnach haben die Diebe mehrere Kabeltrommeln sowie bereits an Solarpaneele angeschlossene Gleichstrom-Kabel entwendet. Für den Transport müssen die Unbekannten laut Polizei ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Die Ermittler suchen nun Zeugen.