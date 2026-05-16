Großeinsatz und Sperrung mitten in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Ein Notruf hat mitten in der Innenstadt von Hannover einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mensch aus einem Fenster der ersten Etage eines Hotels in der Nähe des Operplatzes gesprungen sei, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend sei er davongelaufen.

Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen an und sperrte die Straße. In dem betroffenen Hotelzimmer fanden die Beamten nichts Verdächtiges, so der Sprecher. Nach rund zwei Stunden wurde die Sperrung am Nachmittag aufgehoben. Die Ermittler suchen nun nach dem Bewohner des Zimmers.