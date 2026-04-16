Feuer im Hotel: 65 Gäste werden woanders untergebracht

Nach einem Brand in einem Hotel werden 65 Gäste in einem Dorfgemeinschaftshaus untergebracht. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Asendorf (dpa/lni) –

65 Gäste eines Hotels in Asendorf im Landkreis Harburg werden nach einem Kellerbrand nun in einem Dorfgemeinschaftshaus untergebracht. Bei drei Menschen bestehe bisher der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, sagte eine Polizeisprecherin. Was im Keller des Hotels in Brand geraten war und warum, war demnach zunächst unklar.

Feuerwehr und Rettungsdienst kamen mit zahlreichen Kräften zu Hilfe. Der Einsatz würde noch bis in Morgenstunden dauern, sagte die Sprecherin.

Ein Feuerwehrsprecher erklärte, beim Eintreffen der Feuerwehr hätten einige Gäste das Gebäude bereits verlassen, andere aber noch im Hotel auf sich aufmerksam gemacht. Die Rauchentwicklung war nach Polizeiangaben so stark, dass der Rauch vom Keller über das Erdgeschoss bis in höhere Stockwerke aufstieg.