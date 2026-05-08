European League: Final Four bringt Vorjahresduelle

Wien (dpa) –

Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt trifft im Final Four der Handball-European-League auf den Bundesliga-Rivalen MT Melsungen. Das ergab die Auslosung bei der Europäischen Handballföderation (EHF) in Wien. Das zweite Halbfinale bestreiten der deutsche Rekordmeister THW Kiel und der französische Vertreter Montpellier HB.

Damit kommt es zu den gleichen Semifinal-Begegnungen wie im vergangenen Jahr. Damals hatte Montpellier die Kieler und Flensburg die Melsunger bezwungen. Die Finalrunde wird am 30. und 31. Mai in Hamburg gespielt. Die Hansestadt ist zum dritten Mal Ausrichter.