«Ein Jahr ohne Lorenz» – Demo erinnert an tödliche Schüsse

Rund ein Jahr nach den tödlichen Polizeischüssen auf den 21-jährigen Lorenz in Oldenburg wollen zahlreiche Menschen in Oldenburg demonstrieren. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Oldenburg (dpa/lni) –

Unter dem Titel «Ein Jahr ohne Lorenz» wollen sich heute (14.00 Uhr) zahlreiche Menschen zu einer Demonstration in der Oldenburger Innenstadt versammeln. Sie erinnern an den 21-jährigen Lorenz, der bei einem Polizeieinsatz in der Nacht zum 20. April 2025 in der Fußgängerzone erschossen wurde.

Die Initiative «Gerechtigkeit für Lorenz» ruft zum Gedenken und Protest auf. Ihr zufolge haben auch Menschen aus Bremen, Hamburg, Osnabrück und Hannover ihr Kommen angekündigt. Möglicherweise werden auch Angehörige von Lorenz sprechen. An der Kundgebung beteiligen sich auch Gruppen, die an andere durch Polizeigewalt ums Leben gekommene Menschen erinnern wollen.

Die Initiative «Gerechtigkeit für Lorenz» und andere Aktivisten befürchten, dass die Schüsse einen rassistischen Hintergrund haben. Sie fordern Aufklärung und Gerechtigkeit.