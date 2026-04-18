Fahrer verliert Kontrolle über seinen Wagen – zwei Verletzte

Nordhorn (dpa/lni) –

Zwei Männer sind in der Nacht in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) bei einem Unfall verletzt worden. Ein 22-Jähriger erlitt schwere und ein 34-Jähriger leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Auto beim Abbiegen vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, kam von der Straße ab und blieb in einer Böschung stehen. Der Fahrer entfernte sich anschließend mutmaßlich unerlaubt vom Unfallort.

Ob einer der beiden Verletzten oder eine weitere, bislang unbekannte Person am Steuer saß, ist noch unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf knapp 20.000 Euro.