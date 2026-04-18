Brand in Mehrfamilienhaus in Melle: Frau verletzt

Im Landkreis Osnabrück hat sich eine Frau bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus leicht verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Melle (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Osnabrück ist eine Frau leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brach mitten in der Nacht zum Samstag ein Feuer in der Wohnung der 51-Jährigen in Melle aus. Ein 45-jähriger weiterer Bewohner blieb dabei unverletzt. Die Wohnung der Frau ist nach dem Brand zunächst nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen weiter in dem Mehrfamilienhaus ausbreiteten. Die restlichen Wohnungen blieben bewohnbar. Allerdings wird der Schaden derzeit auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.