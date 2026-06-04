Eier-Betrüger wird zu zwei Jahren Haft verurteilt

Vechte (dpa) –

Ein Eier-Betrüger ist vor dem Amtsgericht Vechta zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann eine Legehennenfarm in Dinklage um 120.000 Eier betrog. Der 45-Jährige fuhr von Mitte 2022 bis Ende 2024 regelmäßig zu dem Unternehmen und holte dort große Mengen Eier ab, wie ein Gerichtssprecher sagte. Er habe vorgetäuscht, dass die Abholung mit dem Chef des Betriebes besprochen sei. Der einzige Arbeiter vor Ort glaubte dies und übergab dem Mann die Eier. Über das Urteil hatte zuvor der NDR berichtet.

Der Betrug fiel erst auf, als der Arbeiter, der auf der Legehennenfarm den Stall bewirtschaftete, Urlaub hatte. Als der Betrüger auftauchte, um erneut eine große Menge Eier abzuholen, wurde die Urlaubsvertretung skeptisch. Der Arbeiter rief den Chef des Betriebes an und erfuhr, dass es keine Absprache zur Abholung der Eier gab.

Das Gerichtsverfahren begann in der vergangenen Woche. Der Angeklagte äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Am zweiten Prozesstag wurde das Urteil gesprochen. Das Gericht verurteilte den 45-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Betruges. Insgesamt 110 Fälle wurden nachgewiesen – mit einem Schaden von rund 22.000 Euro.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Binnen einer Woche kann Berufung eingelegt werden.