Arbeiten zur Walrettung werden am Freitag fortgesetzt

Die Arbeiten zur Rettung des Wals wurden am Donnerstagnachmittag unterbrochen und sollen am Freitag fortgesetzt werden. Philip Dulian/dpa

Schwerin/Wismar (dpa) –

Die Vorbereitungen für den Rettungsversuch des vor der Insel Poel gestrandeten Buckelwals sind am späten Nachmittag unterbrochen worden. Sie sollen am Freitag fortgesetzt werden, wie eine Sprecherin der Organisatoren sagte. Man wolle dem Tier jetzt Ruhe gönnen.

Im Laufe des Tages war Ausrüstung an den Einsatzort gebracht worden. Tierärztinnen hatten den Wal äußerlich untersucht. Die Retter planen den Informationen zufolge, Luftkissen unter das Tier zu bringen und es schonend anzuheben. Dazu soll zuvor Schlick unter ihm weggespült werden. Der Wal soll dann auf einer Plane zwischen zwei Pontons gelagert und in die Nordsee beziehungsweise in den Atlantik transportiert werden. Ein Schlepper soll die Pontons ziehen.