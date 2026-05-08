Braunschweigs Basketballer nach Abstieg vor Neuaufbau

Braunschweig (dpa) –

Es war kein guter Tag für Dennis Schröder. Erst musste Deutschlands Weltmeister-Kapitän den Abstieg seiner Basketball Löwen Braunschweig aus der Ferne miterleben, dann kassierte er mit den Cleveland Cavaliers in den NBA-Playoffs gegen die Detroit Pistons die zweite Niederlage.

Schröders Saison könnte daher bald vorbei sein. Dann hätte der Alleingesellschafter der Löwen auch Zeit, sich um den Neuaufbau in Braunschweig zu kümmern. Denn der ist nach einer desaströsen Saison und dem Abstieg nach 31 Jahren ununterbrochener Erstklassigkeit in die Pro A dringend nötig. Der Sieg von Jena gegen Heidelberg besiegelte den Abstieg.

Zu späte Nachverpflichtungen

Viel zu spät reagierten die Verantwortlichen um Geschäftsführer Nils Mittmann auf den falsch zusammengestellten Kader und verpflichteten neue Spieler. Auch der Trainerwechsel ließ im Nachhinein zu lange auf sich warten. So steigen erstmals in der BBL-Geschichte mit Braunschweig und Heidelberg zwei Mannschaften ab, die in der Vorsaison noch die Play-offs erreicht hatten.

Der Aufenthalt in der Zweiten Liga soll für die Braunschweiger aber nur von kurzer Dauer sein. Das Ziel ist ganz klar der direkte Wiederaufstieg, auch weil die wichtigsten Sponsoren wie die VW Bank bereits frühzeitig erklärt hatten, die Löwen weiter zu unterstützen.

Trainerfrage offen

«Wir werden ein mehr als konkurrenzfähiges Budget für die zweite Liga aufstellen können», versprach Mittmann, der zunächst einmal die Trainerfrage klären muss. Denn die beiden noch ausstehenden und nun bedeutungslosen Partien in Oldenburg (heute) und gegen Chemnitz (Sonntag) dürften die letzten von Rámon Díaz sein, der die Mission Klassenerhalt nicht erfüllen konnte.