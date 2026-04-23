Bauarbeiten auf Norderelbbrücke – Einspurig Richtung Bremen

Wegen Markierungsarbeiten ist auf der Norderelbbrücke am Sonntag nur eine Spur in Richtung Bremen frei. (Archivbild) Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Autofahrer auf der A1 müssen am Sonntag vor der Norderelbbrücke mit Behinderungen rechnen. Von 5.00 bis 18.00 Uhr sei in Richtung Bremen nur ein Fahrstreifen frei, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Die Markierungen auf dem Haupt und dem ersten Überholfahrstreifen müssen saniert und die Schutzeinrichtung angepasst werden.

Auch die Auffahrt im Kreuz Südost von der A25 Geesthacht – Hamburg-Centrum auf die A1 in Richtung Bremen sei gesperrt, hieß es. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Hamburg-Moorfleet umgeleitet. Die Arbeiten auf der Norderelbbrücke erfolgten unter Berücksichtigung des Berufs- und Pendlerverkehrs am verkehrsärmeren Sonntag, erklärte die Autobahn GmbH.

Allerdings findet am Sonntag der Haspa-Marathon in Hamburg statt, zu dem laut Polizei rund 40.000 Teilnehmer erwartet werden. Außerdem wird die Bürgerweide – eine wichtige Verkehrsader am östlichen Rand der Innenstadt – gesperrt, weil die Berlinertordammbrücke weiter abgerissen werden soll. Ein Ausweichen über das Stadtgebiet zu den Neuen Elbbrücken ist darum kaum möglich.