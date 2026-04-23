Autofahrer verhindert Unfall – Lkw-Fahrer auf A2 gerettet

Porta Westfalica (dpa) –

Ein aufmerksamer Autofahrer hat auf der Autobahn 2 bei Porta Westfalica den medizinischen Notfall eines Lkw-Fahrers bemerkt und damit vermutlich einen Unfall verhindert. Der 35-Jährige aus dem niedersächsischen Apelern hatte am Mittwochabend gesehen, dass der Lastwagen Schlangenlinien fuhr. Er habe umgehend seinen Warnblinker eingeschaltet und sei quer über die rechte und mittlere Spur gefahren, um andere Menschen zu warnen, teilte die Polizei mit.

Während der Fahrt habe der 35-Jährige noch die Polizei alarmiert. Der Lastwagen habe mehrfach die linke Leitplanke touchiert, hieß es. Bei Porta Westfalica habe der Lkw-Fahrer seinen Laster dann auf einen Rastplatz gelenkt. Der Lkw streifte noch einen anderen Laster und kam dann zum Stehen.

Autobahnpolizisten halfen dem 63-jährigen Fahrer aus Magdeburg aus der Fahrerkabine. Kurz darauf hätten sie ihn wiederbeleben müssen, hieß es. Der Mann sei stabilisiert worden und ins Krankenhaus gekommen.