Polanski vor Wolfsburg: «Keine Angst aufkommen lassen»

Mönchengladbach (dpa) –

Vor dem richtungsweisenden Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg will Borussia Mönchengladbachs Trainer Eugen Polanski den Druck möglichst ausblenden. «Genau wie wir müssen sie immer wieder auf die Tabelle gucken. Das spielt neben dem Fußball dann auch der Kopf eine Rolle. Wir müssen unsere Leistung bringen und auch den Kopf mal Kopf sein lassen», sagte Polanski vor der Partie beim Tabellen-17. am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Siegt die Borussia in Wolfsburg, hätte sie zehn Punkte Vorsprung auf die Wölfe und könnte von diesen nicht mehr eingeholt werden. Die Fohlen hätten dann mindestens die Relegation in der Tasche, den sicheren Klassenerhalt kann die Borussia am nächsten Spieltag aber noch nicht schaffen. Bei einer Niederlage würde der Vorsprung auf die eigentlich schon abgeschlagenen Wolfsburger aber auf nur noch vier Zähler schrumpfen.

Gladbach unter Druck, Wolfsburg im Aufwind

Trainer Polanski fordert von seiner Mannschaft daher volle Einsatzbereitschaft bis zur letzten Minute. «Man muss spüren, dass wir das, was wir auf dem Platz machen, auch lieben. Wir müssen 90 Minuten lang die Überzeugung haben und dürfen keine Angst aufkommen lassen», sagte der 40-Jährige, der den bislang letzten Auswärtssieg mit Borussia am 5. Dezember 2025 feierte. «Unsere Leistung wird ausschlaggebend dafür sein, wie gut auch der Gegner ist.»

Während Gladbach am vergangenen Spieltag gegen Mainz erst ganz spät den 1:1-Ausgleich kassierte, feierte der VfL Wolfsburg beim 2:1-Erfolg bei Union Berlin den ersten Sieg der Rückrunde – und zugleich den ersten seit der Übernahme von Trainer Dieter Hecking. «Ich glaube, das mit dem Trainerwechsel ein deutlich spielerischer Ansatz zu sehen ist. Die Mannschaft hat an Selbstvertrauen und Sicherheit dazu gewonnen», so Polanski.