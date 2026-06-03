Autofahrer ignoriert Absperrung – Polizist verletzt

Hamburg (dpa) –

Ein 36-jähriger Autofahrer hat in Hamburg eine Verkehrsabsperrung missachtet und einen Polizisten in Gefahr gebracht. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sprang der Polizist zur Seite und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer flüchtete trotz eines Warnschusses des Beamten.

Kurz darauf wurde er gestoppt und festgenommen, wie es weiter hieß. Der 32 Jahre alte Polizist wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls im Bezirk Eimsbüttel, über den «Bild» und «Hamburger Morgenpost» berichteten, waren noch unklar.

Die Polizei schließt jedoch einen Zusammenhang mit dem Konzert der US-Band Linkin Park an der Barclays Arena am Abend aus. Die Absperrungen für den Verkehr waren wegen des Konzertes aufgestellt worden, das kurz nach dem Vorfall begann.