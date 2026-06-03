Rekordmeister Kiel stolpert bei Aufsteiger Minden

Minden (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist THW Kiel hat die achte Saisonniederlage kassiert. Beim abstiegsbedrohten TSV GWD Minden unterlag der Rekordmeister 30:34 (17:16). Trotz der vierten sieglosen Partie in den letzten fünf Spielen bleiben die Norddeutschen mit 42:24 Punkten Tabellen-Fünfter und erhielten sich eine Resthoffnung auf einen Europapokalplatz in der nächsten Saison.

Bester Werfer der Kieler war Bence Imre mit fünf Treffern. Für den gastgebenden Tabellen-17. aus Minden, der zuletzt im Januar 2006 ein Heimspiel gegen den THW gewonnen hatte, war Florian Kranzmann achtmal erfolgreich.

Rote Karte für Mindens Daniel Astrup

Drei Tage nach der Enttäuschung des verlorenen Endspiels in der European League am Sonntag in Hamburg gegen die MT Melsungen fand der THW nur schwer ins Spiel. Kurz vor der Pause wurde der 18-jährige Kieler Rasmus Ankermann schwer gefoult. Für den Gesichtstreffer sah Mindens Daniel Astrup in der 28. Minute die Rote Karte.

Lukas Zerbe scheiterte in der 38. und 41. Minute per Siebenmeter an GWD-Schlussmann Malte Semisch. Dazwischen bestraften die Gastgeber das Kieler Spiel mit dem siebten Feldspieler durch drei Treffer in das leere Tor. Unter anderem traf Niclas Heitkamp zum 24:21 (40.). In der 55. Minute gelang Kiel beim 29:30 noch einmal der Anschlusstreffer, doch zu mehr reichte es nicht.