Das Holstein-Stadion in Kiel (Schleswig-Holstein) wird umgebaut. Jetzt ist es offiziell. Die Mitglieder der Kieler Ratsversammlung haben in einer nicht-öffentlichen Sitzung den Plänen zum Umbau des Holstein-Stadions zugestimmt. Entsprechende Bau- und Planungsleistungen werden nun vergeben. Wie also soll das schicke neue Stadion für immerhin 75 Millionen Euro aussehen? Das haben Ministerpräsident Daniel Günther und Kieles Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Freitag vorgestellt.