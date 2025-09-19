Am Sonntag spielt der VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Neu in der Mannschaft der Wolfsburger (Niedersachsen) ist ein Spieler, der dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen ist. Der Däne Christian Eriksen hatte bei einem Länderspiel tragischerweise einen Herzstillstand erlitten. Nun spielt er für die Wölfe. Die Konkurrenz im Mittelfeld ist hart – dieser Herausforderung will sich Eriksen aber stellen.
