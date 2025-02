Neue Oper in Hamburg: Neubau in der HafenCity geplant

Hier soll die neue Oper einmal entstehen. (Archivbild) Dimitrios Valkanis/dpa

Auf dem Baakenhöft in der Hamburger HafenCity soll ein neues Opernhaus von Weltrang entstehen. Geplant ist ein architektonisch herausragendes Gebäude, das beste Bedingungen für die Hamburgische Staatsoper bieten und diesen besonderen Ort an der Elbe für alle zugänglich machen soll. Das teilte die Hamburger Kulturbehörde am Freitag mit.

Vertraglich vereinbart wurde, dass die Stadt das Grundstück zur Verfügung stellt und erschließt. Die Kühne-Stiftung soll den Bau des Opernhauses finanzieren. Nach Fertigstellung geht der Bau ins Eigentum der Stadt über und die Staatsoper Hamburg wird in das neue Haus einziehen.

Hamburgs Erster Bürgermeister, Peter Tschentscher, sagte am Freitag dazu: „Mit einem herausragenden Opernhaus an der Elbe sollen die Staatsoper, das Hamburg Ballett und das Philharmonische Staatsorchester eine neue Wirkungsstätte erhalten, die beste Bedingungen für Kulturschaffende bietet. Zugleich soll mit einer neuen Oper der Baakenhöft mit seiner unmittelbaren Elblage ansprechend gestaltet und für alle Hamburgerinnen und Hamburger geöffnet werden. Gemeinsam mit der Kühne-Stiftung wollen wir diese Chance nutzen, um Hamburgs Kultur und ihre internationale Strahlkraft zu fördern. Ich danke Klaus-Michael Kühne und seiner Stiftung für dieses außergewöhnliche Engagement.“

Bisheriges Opernhaus wird weiter genutzt

Das denkmalgeschützte Opernhaus an der Dammtorstraße soll in jedem Fall erhalten und auch weiterhin kulturell genutzt werden. Sollte der Neubau nicht umgesetzt werden, wäre eine umfangreiche Sanierung und Modernisierung des Bestandsgebäudes erforderlich, um einen zeitgemäßen Opernbetrieb auch in Zukunft zu ermöglichen.

Bürgerschaft muss noch zustimmen

Die Bürgerschaft muss dem Vertrag zwischen der Stadt und der Kühne-Stiftung noch zustimmen.

SAT.1 REGIONAL/Hamburger Kulturbehörde