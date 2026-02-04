Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg läuft derzeit die Ausstellung „Künste · Frauen · Netzwerk – 100 Jahre GEDOK“. Sie zeigt die Vielfalt der Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer Künstlerinnenvereine, kurz GEDOK, dem ersten Netzwerk für Frauen in der Kunst.
Gegründet wurde die GEDOK 1926 in Hamburg von der Kunstmäzenin und Frauenrechtlerin Ida Dehmel, zu einer Zeit, als Frauen noch nicht an Kunstakademien studieren durften. Heute vereint das Netzwerk rund 3.000 Künstlerinnen aus unterschiedlichsten Sparten in 23 Regionalgruppen bundesweit. Parallel zur Ausstellung im MKG präsentiert die Hamburger GEDOK in ihren Räumen in der Koppel 66 ihre eigene kleine Ausstellung „Da blüht uns was“. 70 Künstlerinnen zeigen ihre Werke zum Thema. Beide Ausstellungen verfolgen ein Ziel: Kunst von Frauen sichtbarer zu machen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Bildung & Soziales“

Winterwetter und Glätte: Erneut Schulausfälle in Niedersachsen, Distanzunterricht in Bremen

04.02.2026 09:01 Uhr

Das Winterwetter führt im Nordwesten Deutschlands erneut zu Schulausfällen. In Bremen und Bremerhaven stellen die Schulen auf Distanzunterricht um, wie die Bildungsbehörde mitteilte. In Niedersachsen kündigten mehrere...

Video03:44 Min.

Kinder im Krankenhaus: Klinikclown begleitet kleine Patienten in Kiel bis in den OP-Saal

30.01.2026 11:09 Uhr

Der Gang ins Krankenhaus ist für Eltern mit Kindern manchmal schwer. Damit die Kleinen ein bisschen Ablenkung erfahren und weniger Angst vor einer anstehenden Operation haben, gibt...

Halbjahreszeugnisse in Hamburg: Beratungsangebote für Schüler und Eltern eingerichtet

29.01.2026 09:03 Uhr

Hamburgs rund 270.000 Schüler:innen erhalten am heutigen Donnerstag ihre Halbjahreszeugnisse. Mit ihnen bekommen Eltern und ihre Kinder nach Angaben der Schulbehörde wichtige Hinweise auf die Entwicklung der...

Video03:39 Min.

Strategie und Konzentration: Schachschule in Kiel bietet Schach als Unterrichtsfach an

28.01.2026 11:00 Uhr

An der Schachschule Kiel (Schleswig-Holstein) gehört das königliche Spiel ganz selbstverständlich zum Schulalltag. Als reguläres Unterrichtsfach lernen die Schüler:innen dort Strategie, Konzentration und Fairness. Und auch in...

Video08:41 Min.

Holocaust-Gedenktag: Veranstaltungen im Niedersächsischen Landtag und in Bergen-Belsen

27.01.2026 18:16 Uhr

Am 27. Januar 1945, vor 81 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Weltweit haben die Menschen deshalb am Dienstag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch im Niedersächsischen...

Video02:26 Min.

Bertini-Preis verliehen: Hamburger Schüler setzen sich gegen Antisemitismus ein

27.01.2026 17:01 Uhr

Der Bertini-Preis ist am Dienstag in Hamburg vergeben worden. Der Preis geht auf den Roman „Die Bertinis“ zurück. Darin beschreibt der jüdischstämmige Autor Ralph Giordano die Verfolgung...

Zur Startseite