Im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg läuft derzeit die Ausstellung „Künste · Frauen · Netzwerk – 100 Jahre GEDOK“. Sie zeigt die Vielfalt der Gemeinschaft Deutscher und Österreichischer Künstlerinnenvereine, kurz GEDOK, dem ersten Netzwerk für Frauen in der Kunst.

Gegründet wurde die GEDOK 1926 in Hamburg von der Kunstmäzenin und Frauenrechtlerin Ida Dehmel, zu einer Zeit, als Frauen noch nicht an Kunstakademien studieren durften. Heute vereint das Netzwerk rund 3.000 Künstlerinnen aus unterschiedlichsten Sparten in 23 Regionalgruppen bundesweit. Parallel zur Ausstellung im MKG präsentiert die Hamburger GEDOK in ihren Räumen in der Koppel 66 ihre eigene kleine Ausstellung „Da blüht uns was“. 70 Künstlerinnen zeigen ihre Werke zum Thema. Beide Ausstellungen verfolgen ein Ziel: Kunst von Frauen sichtbarer zu machen.