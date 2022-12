Nach Tötungsdelikt in Shisha-Bar in Hamburg: 24-Jähriger festgenommen

Ende Juli wurde in Hamburg ein 27-Jähriger in einer Shisha-Bar im Stadtteil Hohenfelde durch Schüsse getötet – heute wurde ein 24-jähriger Deutscher festgenommen. Gegen ihn konnte in den frühen Morgenstunden ein Haftbefehl wegen Mordes sowie ein weiterer wegen Betäubungsmittelhandels vollstreckt werden. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern weiterhin an.

Archiv: In einer Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde wurde Ende Juli ein 27-Jähriger getötet.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge waren Ende Juli zwei zunächst unbekannte Männer offenbar gezielt auf den 27-jährigen Bar-Gast zugegangen. Einer von ihnen gab mehrere Schüsse auf das Opfer ab, woraufhin beide aus der Gaststätte flüchteten. Der 27-Jährige erlag anschließend in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Streit im Drogenmilieu soll Hintergrund sein

Im Rahmen der Ermittlungen bestätigte sich der Verdacht, dass Streitigkeiten im Drogenmilieu der Hintergrund der Tat waren. Die Ermittelnden kamen so auf die Spur einer Gruppierung, der Betäubungsmittelhandel in erheblichem Umfang vorgeworfen wird.

Am frühen Morgen am Dienstag zeitgleich 24 Objekte in Hamburg und ein Objekt in Pinneberg durchsucht. Hierbei konnten Drogen (Kokain und Marihuana) sowie scharfe Schusswaffen beschlagnahmt werden. Drei Beschuldigte (ein 46 Jahre alter Türke sowie zwei Deutsche im Alter von 25 und 26) aus dem Bereich des Betäubungsmittelhandels wurden verhaftet. Ein 40-jähriger, türkischer Staatsangehöriger befand sich in anderer Sache bereits in Strafhaft, ihm wurde nun auch ein Haftbefehl wegen Drogenhandels verkündet.

Die Ermittlungen dauern an.