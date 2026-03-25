Digitale sexualisierte Gewalt gegen Frauen nimmt zu – der Fall um Collien Fernandes und Christian Ulmen hat sie zum großen Gesprächsthema gemacht. Dabei geht es vor allem auch um Gesetzeslücken und wie sie geschlossen werden können. Auch die Bürgerschaft in Hamburg hat am Mittwoch über den Umgang mit digitaler sexualisierter Gewalt diskutiert. Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) hat sich dazu geäußert.