In Schleswig-Holstein gibt es viele kleine Dorfkirchen. Oft sind sie Jahrhunderte alt, sehen äußerlich oft bescheiden aus. Doch wenn man hineingeht, lassen sich echte Schätze entdecken. Viele haben Glockentürme aus Holz – die sogenannten Glockenstapel. Viele von ihnen sind mittlerweile so marode, dass sie mit Metallbändern gestützt werden müssen. Das ist jedoch nur eine Übergangslösung.
